Сеул, 29 июля, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Kia приступила к дорожным испытаниям нового Kia Sportage. Снимки закамуфлированного авто опубликовало южнокорейское издание The Korean Car Blog.

The Korean Car Blog Новый Kia Sportage на дорожных тестах

Ожидается, что новинка в своем четвёртом поколении может задать новый тренд автомобильной моды.

Официальная премьера автомобиля должна была пройти в конце нынешнего года, но корректировки дизайна модели заставили компанию перенести премьеру новинки на середину следующего года.

Стоит отметить. что ежегодно в мире продается более полумиллиона кроссоверов Sportage. В России эта модель представлена в 18-ти комплектациях. Базовая версия авто стоит 1 464 900 рублей.

На российском авторынке обновлённый Sportage появится в течение ближайших двух-трех лет.

Ранее компания Kia представила на авторынке КНР новую версию седана K5 с немного удлинённой колёсной базой (на 50 мм).

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