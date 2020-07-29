Kia начала тесты нового Sportage
Сеул, 29 июля, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Kia приступила к дорожным испытаниям нового Kia Sportage. Снимки закамуфлированного авто опубликовало южнокорейское издание The Korean Car Blog.
Ожидается, что новинка в своем четвёртом поколении может задать новый тренд автомобильной моды.
Официальная премьера автомобиля должна была пройти в конце нынешнего года, но корректировки дизайна модели заставили компанию перенести премьеру новинки на середину следующего года.
Стоит отметить. что ежегодно в мире продается более полумиллиона кроссоверов Sportage. В России эта модель представлена в 18-ти комплектациях. Базовая версия авто стоит 1 464 900 рублей.
На российском авторынке обновлённый Sportage появится в течение ближайших двух-трех лет.
Ранее компания Kia представила на авторынке КНР новую версию седана K5 с немного удлинённой колёсной базой (на 50 мм).
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