Москва, 29 июля, 2020, 14:09 — ИА Регнум. РФ не следует продвигать рубль во внешнеторговый оборот, предварительно не укрепив ее экспортные позиции, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«В проведении такой политики нужна осторожность, — сказал Колганов. — Потому что продвигать рубль во внешнеэкономический оборот можно с успехом тогда, когда мы готовы предоставлять этому эквивалент в виде экспортных товаров. То есть если у нас покупают что-то за рубли, покупатель потом захочет эти рубли реализовать. Он захочет на эти рубли что-то купить. И если у нас нет адекватного предложения товаров в обмен на эти рубли, то рубль во внешнеторговых отношениях начнет обесцениваться. И это не очень приятная ситуация. Поэтому не надо бежать впереди паровоза. Сначала надо укрепить наши экспортные позиции, а уже потом продвигать вслед за этим рубль».

Как пояснил Колганов, если РФ наращивает экспорт, диверсифицирует его, создает широкую гамму предложения товаров, которые интересны внешнеторговым партнерам, то вот тогда рубль можно продвигать во внешнеторговых расчетах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов предупредил о том, что в РФ может снизиться внутренний спрос на доллары.