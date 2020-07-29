Ново-Огарево, Московская область, 29 июля, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Регионы России должны более ответственно подходить к снятию карантинных ограничений на своих территориях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

«Необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах Федерации, чревата повторным ростом числа заболевших. В этой ситуации нам нужно сохранять и наращивать мощности национальной системы здравоохранения», — заявил Путин.

«Необходимо принимать решения только взвешенно, осторожно и аккуратно, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов», — указал он.