Москва, 1 августа, 2020, 00:00 — ИА Регнум. С 1 августа будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Максимальная прибавка составит 279 рублей, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Для перерасчета пенсии не нужно обращаться с заявлением в ПФР.

Прибавка к пенсии в результате корректировки носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2019 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Также автоматически с 1 августа пересчитают размер накопительных пенсий, размер выплат увеличится на 9,13%.

В России с 2016 года действует мораторий на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Повышенную пенсию граждане получат только после увольнения с работы.

Вместе с тем на рассмотрении Госдумы находится законопроект, которым предлагается индексировать все пенсии не реже одного раза в год на уровень не ниже инфляции.

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