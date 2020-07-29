Барнаул, 29 июля, 2020, 13:58 — ИА Регнум. Благая цель Минпромторга РФ, планирующего ввести на автомобилях алкозамки для снижения «пьяных» происшествий на дороге, может оказаться бутафорией, перекрывающей намерение поправить чей-то бизнес. Такое мнение высказала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых, комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о планах установки таких специальных систем блокировки:

Пьяный водитель

«Бесспорно, что необходимо постоянно изыскивать способы минимизации возможностей управления транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения или иных состояниях, в которых вождение становится опасным. Поэтому идею в целом поддерживаю. Думаю, что ее реализация наиболее актуальна для личных авто и автомобильного парка небольших предприятий, где нет врачебного контроля для выпуска машин на дорогу. Однако надо понимать, что однозначно появятся обходные пути. Необходимо будет налаживать контроль за автомобилистами при произведении выдоха для анализа.

Однозначно считаю, что оснащение автомобилей алкозамками не должно ложиться на водителей, кроме случая, если он был лишен прав в связи с вождением в нетрезвом виде или отказом от медосвидетельствования и после истечения срока лишения прав собирается вновь сесть за руль. Также бюджетные расходы на такие нужды должны быть адекватными.

Чтобы благая цель снижения «пьяных» происшествий на дороге не оказалась бутафорией, перекрывающей намерение поправить чей-то бизнес, связанный с производством, обслуживанием соответствующего оборудования и его установкой. То есть расходы из бюджета должны быть минимальными, а из карманов добропорядочных автомобилистов их не должно быть вовсе».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Министерство промышленности и торговли России планирует разработать концепцию внедрения алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля для пьяного водителя, известила газета «Коммерсант». Концепцию их внедрения планируется разработать до 1 октября 2020 года.