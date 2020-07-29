Москва, 29 июля, 2020, 13:42 — ИА Регнум. Несмотря на то, что доля доллара в торговом обороте России и Китая снижается, американская национальная валюта по-прежнему нужна и РФ, и КНР, и поэтому ждать окончательного ухода доллара не приходится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Сокращение роли доллара в торговом обороте РФ и КНР вызовет в России некоторое сокращение внутреннего спроса на доллары, но я не думаю, что оно будет очень значительным, потому что основная волна сокращения уже отыграна, — сказал Колганов. — С 90% до 40 с лишним процентов. Я не думаю, что начнется драматическое сжатие доли доллара в нашем обороте. Все-таки доллар нужен и нам, и китайцам, и поэтому полностью из нашего оборота он не уйдет. Хотя в том, что касается взаимного оборота, дальнейшее сокращение не исключено. Но его вес уже будет не таким большим, а роль этого сокращения во влиянии на внутренний валютный рынок будет невелика».

Кроме того, как пояснил Колганов, маловероятно, что сокращение доллара во взаимном торговом обороте РФ и КНР будет играть решающую роль в котировках доллара на внутреннем рынке.

«Все-таки на эти котировки действуют другие фундаментальные факторы. Более весомые», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов отметил, что в мире все сильнее растет скептицизм в отношении доллара как мировой валюты.