Москва, 29 июля, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Ослабление роли доллара в торговых отношениях России и Китая избавляет РФ от необходимости наращивать долларовые резервы в прежних объемах, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Xinhua Доллар и Юань

«Доллар по-прежнему присутствует как самая большая и самая весомая валюта, пусть и утратившая роль преобладающей. Однако никаких проблем из-за того, что мы будем рассчитываться с помощью евро и юаней, я не вижу. А плюсы есть, — сказал Колганов. — Потому что сейчас мы видим определенное ослабление доллара. У нас нет необходимости для поддержания взаимных расчетов наращивать долларовые резервы за счет каких-то дополнительных операций. Кроме того, поскольку большая часть нашего торгового оборота приходится на Европу, то с оборотом евро у нас больших проблем быть не должно».

Что касается юаня, то, как подчеркнул Колганов, китайская национальная валюта укрепляет свои позиции в международном торговом обороте, хотя пока занимает далеко не первое и даже не второе место.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, почему Россия гораздо больше заинтересована в китайских юанях, нежели Китай — в российских рублях.