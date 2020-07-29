Дамаск, 29 июля, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за минувшие сутки отметили три нарушения перемирия на территории арабской республики. Об этом 29 июля сообщается в информационном бюллетене, который обнародован на сайте Минобороны России.

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«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 3 факта открытия огня», — говорится в бюллетене и уточняется, что два факта из этого числа было отмечено в провинции Идлиб и ещё одно — в провинции Алеппо.

Также указывается, что представители Турции в комиссии за этот же период не зафиксировали нарушений перемирия на сирийской территории.

Кроме этого, сообщается, что российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел в Сирии за сутки одну акцию гуманитарного характера: в населенном пункте Мазлум в провинции Дейр-эз-Зор было выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,2125 тонны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около сотни беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за истекшие сутки.