Москва, 5 августа, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 5 августа, в России вступил в силу закон, согласно которому иностранные студенты смогут получить работу на основании трудового или гражданско-правового договора, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Студенты Российского университета дружбы народов (РУДН)

Иностранные студенты-очники смогут в свободное от учебы время работать без специального разрешения и без патента. Когда студент завершит или прекратит свое обучение, его трудовой договор подлежит прекращению. Под действие норм попадают иностранные студенты российских колледжей и вузов.

Это позволит выйти на решение задачи, поставленной президентом РФ: увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах, отметил ранее один из авторов инициативы спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии, получить дополнительный доход, поэтому они готовы трудиться в свободное от занятий время. Это повысит возможности получения образования в России», — отметил он.