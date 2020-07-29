Лос-Анджелес, США, 29 июля, 2020, 13:26 — ИА Регнум. В сети появился первый трейлер интерактивного анимационного фильма DC Showcase's — Batman: Death in the Family. Его опубликовали 28 июля на YouTube-канале издания IGN.

Superherohype.com Batman Death in the Family

Новый мультфильм станет адаптацией популярной комикс-серии «Смерть семьи». Сообщается, что на протяжении просмотра зрители смогут принимать различные решения, которые будут влиять на сюжет картины.

Премьера мультфильма состоится осенью 2020 года. Картина выйдет в цифровом формате и на Blue-Ray.