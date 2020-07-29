В Костромской области на муниципальных выборах будут голосовать 13 дней
Кострома, 29 июля, 2020, 13:19 — ИА Регнум. На осенних выборах в Костромской области будет опробован формат трёхдневного голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила помощник председателя избирательной комиссии Костромской области Ольга Эсе.
Автоматизированными комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) оснастят все 64 избирательных участка в Костроме, на остальных 488 участках для сбора бюллетеней будут традиционно применять прозрачные стационарные или переносные ящики. Выборы в органы в местного самоуправления пройдут по сложной схеме, период голосования займет почти две недели.
Вводить дистанционное голосование через интернет в Костромской области, по словам Эсе, не будут.
Напомним, осенью 2020 года в Костромской области пройдёт 105 избирательных кампаний. Местным жителям предстоит выбрать губернатора, депутатов областного заксобрания, в ряде муниципалитетов состоятся выборы в органы местного самоуправления.