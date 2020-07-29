Кострома, 29 июля, 2020, 13:19 — ИА Регнум. На осенних выборах в Костромской области будет опробован формат трёхдневного голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила помощник председателя избирательной комиссии Костромской области Ольга Эсе.

Григорий Михайлов ИА REGNUM

«Действительно, голосование на выборах губернатора и депутатов облдумы будет проходить три дня. 11 и 12 сентября будет досрочное голосование в помещениях для голосования либо на дому, по времени скорее всего это будет с 8.00 до 20.00. 13 сентября состоится традиционное голосование с 8.00 до 20.00, также в помещении для голосования либо на дому», — сказала Эсе.

Автоматизированными комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) оснастят все 64 избирательных участка в Костроме, на остальных 488 участках для сбора бюллетеней будут традиционно применять прозрачные стационарные или переносные ящики. Выборы в органы в местного самоуправления пройдут по сложной схеме, период голосования займет почти две недели.

«На выборах в органы местного самоуправления будет задействован трёхдневный формат, однако здесь есть нюанс. Поскольку у нас в избирательном законодательстве прописана норма — проведение досрочного голосования на местных выборах в принципе, то эта форма тоже остаётся. Поэтому на выборах в органы местного самоуправления со 2 по 8 сентября состоится досрочное голосование в помещениях территориальных избирательных комиссий, затем 9 и 10 сентября — голосование на участках. А 11, 12 и 13 — по трехдневной схеме»

Вводить дистанционное голосование через интернет в Костромской области, по словам Эсе, не будут.

Напомним, осенью 2020 года в Костромской области пройдёт 105 избирательных кампаний. Местным жителям предстоит выбрать губернатора, депутатов областного заксобрания, в ряде муниципалитетов состоятся выборы в органы местного самоуправления.