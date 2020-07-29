Москва, 29 июля, 2020, 13:19 — ИА Регнум. В июне 2020 года почти каждый второй договор долевого участия в строительстве в Центральном федеральном округе (ЦФО) России заключался столичным Росреестром. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый многоквартирный дом в Москве

Всего за месяц в Москве зарегистрировали 6468 ДДУ или 49% от всех договоров долоевого участия в Центральной России (13 296). В 2019 году доля столицы была ниже — 43%.

За первое полугодие в Москве заключили 39 858 ДДУ или 43% от всех договоров в ЦФО (91 866).