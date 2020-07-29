Москва, 29 июля, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Санкции не должны быть инициативным инструментом России, но отвечать на недружественные меры надо жёстко, и иногда следуетбить по младшим партнёрам крупных западных держав, которые особенно рьяно демонстрируют свою приверженность антироссийскому курсу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 29 июля, комментируя инициативу правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как сообщалось ранее, в Госдуму внесен правительственный законопроект, позволяющий распространять санкции на компанию, в которой более 25% акций принадлежат иностранным юридическим и физическим лицам, в отношении которых уже действуют экономические ограничения. Новые меры предполагается распространить на ограничения, введенные в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских компаний и граждан.

«Идея расширить наши возможности применения санкций в отношении Украины, как и других недружественных стран, мне представляется обоснованной. Санкции не должны быть инициативным инструментом России (во всяком случае, в сегодняшних обстоятельствах), но отвечать на разного рода недружественные ограничительные меры зарубежных государств надо самым жёстким образом.