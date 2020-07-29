Москва, 29 июля, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Рынок энергоносителей, как и рынки других активов 29 июля ждут итогов заседания ФРС в 21:00 по мск и развязки с прнятием третьего пакета стимулов в Конгрессе США. Тем не менее за счет неожиданного сокращения запасов по данным API котировки марки Brent получили импульс к росту на 1,1% до $43,70, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтерубль

«Импульс может быть усилен в случае «мягких» комментариев американских властей и подтверждения благоприятной динамики по запасам в отчете от минэнерго США в 18:30 по мск.

По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели сократились на 6,83 млн баррелей. Аналитики ждут увеличения показателя на 357 тыс. барр. после роста на 4,9 млн баррелей.

Повторения расхождения с ожиданиями может успокоить участников нефтяного рынка, которые могут опасаться ослабления спроса на топливо в США из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Устойчивость котировкам накануне придала информация о рекордных закупках нефти Китаем на уровне почти 13 млн барр./сутки. Вместе с действием соглашения ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, в рамках которого эффективное снижение производства с июля составит 8,1 млн барр./сутки, против 9,7 млн барр./сутки в мае-июне.

Это позволит продолжить сокращение избыточных запасов в мире, которые заметно превысили средние за последние пять лет показатели. Накануне минэнерго США озвучило прогноз повышения цены к $50/барр ко второй половине 2021 года.

В настоящее время фокус участников рынка на третьем пакете стимулов в объеме $1 трлн, препятствием к принятию которого накануне стали разногласия между республиканцами и демократами, а также итоги заседания ФРС.

Накануне Федрезерв продлил действие введенных из-за коронавируса чрезвычайных программ, что может служить сигналом более скептичного отношения в отношении перспектив американской экономики.

Если это будет сопряжено с обещаниями расширить монетарную поддержку, настроения на финансовых рынках могут улучшиться, что позволит ценам на нефть марки Brent вернуться к постковидному максимуму в $44,70 после торговли в узком коридоре в $1 на протяжении последних трех дней», — полагает эксперт.

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