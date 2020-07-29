Алтайского ветерана сочли недостойным юбилейных президентских выплат
Барнаул, 29 июля, 2020, 13:11 — ИА Регнум. История ветерана Великой Отечественной войны Павла Кацина, проживающего в Павловском районе Алтайского края, которому было отказано в президентских выплатах к 75-летию Великой Победы, закончилось благополучно. Как сообщила на своей странице Facebook сегодня, 29 июля, Оксана Молодых — помощник депутата Госдумы Александра Терентьева («Справедливая Россия»), родные ветерана поблагодарили за решение проблемы.
На днях состоялся суд, который поддержал позицию «СР», которую по письменному предложению депутата пошла защищать прокуратура.
«Надеюсь, отделение пенсионного фонда не додумается идти в апелляционную инстанцию и смирится со справедливым решением», — отметила Оксана Молодых.
Напомним, Павел Иванович Кацин — участник Великой Отечественной войны. С 1949 по 1951 год он участвовал в боевых операциях в западных областях Белорусской ССР. 14 марта 1983 года военным комиссариатом ему было выдано удостоверение участника войны №811 822. В течение всего этого времени Павел Иванович пользуется всеми льготами в соответствии с данным статусом. Однако Управление Пенсионного фонда по Павловскому району отказало ему в начислении денежной суммы 75 тыс. руб., согласно Указу президента №100, объяснив, что он не может считаться участником войны, потому что, по их мнению, данный Указ распространяется только на ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.
«У него лично была министр соцзащиты с юбилейной медалью, звучали под окнами поздравительные песни, а вот просто исполнить свои профобязанности по назначению выплаты, в данном случае сотрудникам пенсионного фонда, не удалось, и праздник был для ветерана со слезами на глазах.
Отмечу, что подобные истории систематически появляются в СМИ во многих регионах. Причины этих отказов не ясны, так как закон весьма понятен, а судебная практика в пользу ветеранов. Какой-то саботаж президентских решений или дичайший непрофессионализм. Будем править!» — подчеркнула Оксана Молодых.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.