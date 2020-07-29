Кампала, 29 июля, 2020, 13:29 — ИА Регнум. Действующий президент Уганды Йовери Мусевени был официально выдвинут правящей партией страны «Национальное движением Сопротивления» (NRМ) в качестве кандидата на президентских выборах, которые состоятся в январе 2021 года. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

(сс) Russell Watkins/Department for International Development Йовери Мусевени

По информации журналистов издания, теперь его кандидатура должна быть одобрена избирательной комиссией страны к ноябрю 2020 года.

Если Мусевени, который находится у власти уже 34 года подряд, одержит победу на выборах, то он сможет продлить срок своих полномочия еще на пять лет.

Хотя другие политические партии еще официально не объявили своих кандидатов на январские выборы, самым серьезным соперником Мусевени, скорее всего, будет музыкант и политик Роберт Кьягуланьи, известный под псевдонимом как Бобби Вайн, который, как сообщают эксперты, привлекает молодых избирателей.

В 2017 парламент Уганды проголосовал за отмену ограничений по числу президентских сроков.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Уганде было запрещено проведение предвыборных митингов. Избирательные кампании должны будут проводиться в режиме онлайн, а также по радио и телевидению, сообщили в Избирательной комиссии. Однако оппозиция раскритиковала данное постановление, полагая, что оно предоставит преимущество правящей партии, поскольку большинство радиостанций, самого популярного СМИ в стране, принадлежит сторонникам правящей партии NRM.