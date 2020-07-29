Минск, 29 июля, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Александр Лукашенковыбирает сейчас не междусохранением страны и проведением выборов — перед ним стоит вопрос, провести ли выборычестно или нечестно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 29 июля, комментируя высказывания президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Как сообщалось ранее, Лукашенко заявил, что «наиважнейшей и первейшей» для Белоруссии задачей в настоящее время является не допустить дестабилизации обстановки в стране, вопрос же президентских выборов на этом фоне — «второстепенный».

"Конечно, если по большому счёту говорить о выборе между сохранением страны и проведением тех или иных выборов, даже выборов президента, то на первом месте должна стоять задача сохранения страны. Но и перед Белоруссией, и перед самим Александром Лукашенко вопрос в настоящий момент стоит не так. Перед ним стоит вопрос, провести ли выборы президента страны честно или провести их нечестно.