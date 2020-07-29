Вопрос для Минска — не «выборы или страна», а честные или нечестные выборы
Минск, 29 июля, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Александр Лукашенковыбирает сейчас не междусохранением страны и проведением выборов — перед ним стоит вопрос, провести ли выборычестно или нечестно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 29 июля, комментируя высказывания президента Белоруссии.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко
Как сообщалось ранее, Лукашенко заявил, что «наиважнейшей и первейшей» для Белоруссии задачей в настоящее время является не допустить дестабилизации обстановки в стране, вопрос же президентских выборов на этом фоне — «второстепенный».
"Конечно, если по большому счёту говорить о выборе между сохранением страны и проведением тех или иных выборов, даже выборов президента, то на первом месте должна стоять задача сохранения страны. Но и перед Белоруссией, и перед самим Александром Лукашенко вопрос в настоящий момент стоит не так. Перед ним стоит вопрос, провести ли выборы президента страны честно или провести их нечестно.
Лучше всего было бы провести их честно; результаты должны быть за Лукашенко, хотя и не в такой степени, как раньше. Так вот, гнаться за красивыми цифрами я бы не советовал. Лучше просто честно победить и иметь возможность на этой основе разобраться со всеми последующими попытками дестабилизации положения в Белоруссии. Такие попытки, вне всякого сомнения, будут иметь место», — отметил Михаил Демурин.