Москва, 29 июля, 2020, 13:04 — ИА Регнум. Россия гораздо больше заинтересована в китайских юанях, нежели Китай — в российских рублях, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что место доллара в российско-китайских торговых отношениях постепенно занимают юань и евро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Почему преобладает юань, а не рубль. Все дело в том, что для наших внешнеэкономических партнеров рубль — это не слишком привлекательная валюта по той простой причине, что купить у нас они могут не так уж много, — сказал Колганов. — Не так уж много им всего нужно. Россия занимает в обороте как Китая, так и европейских стран не очень большое место. Напротив, Европа со своим евро и Китай со своим юанем в нашем обороте занимают довольно существенное место. Поэтому мы гораздо больше заинтересованы в евро и в юанях, чем наших партнеры — в рублях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Колганова, в мире все сильнее растет скептицизм в отношении доллара как мировой валюты.