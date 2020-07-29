Кызыл, 29 июля, 2020, 12:59 — ИА Регнум. На борьбу с пожарами в лесах Тувы федеральное правительство направило 52,3 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, деньги выделены из резервного фонда.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Из них 36,4 млн пойдут на авиапатрулирование лесных массивов. Как отмечается, это позволит выполнить почти пятьсот лётных часов. Глава республики Шолбан Кара-оол в связи с этим поручил подчинённым продолжить работу по профилактике лесов от пожаров.

«Мы выставляли посты на въезде в лесные массивы, строили лесные дороги, минерализованные полосы, восстанавливали пожарные водоемы, вели разъяснительную работу среди земляков», — отметил он.

Добавим, апрель 2020 года выдался крайне сложным для пожарных и сотрудников лесной охраны. Как сообщало ИА REGNUM, за месяц в республике сгорело тайги больше, чем за весь прошлый год.

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