Москва, 29 июля, 2020, 12:58 — ИА Регнум. В мире все сильнее растет скептицизм в отношении доллара как мировой валюты, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что доля доллара в торговле РФ и КНР упала до 46%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Во-первых, постепенный уход от доллара — это целенаправленная политика властей как России, так и Китая. То есть это не целиком стихийный процесс, который определяется чисто экономическими соображениями, но и процесс, который диктуется геополитическими мотивами обеих держав, — сказал Колганов. — Во-вторых, возрастает если не недоверие, то некоторый скептицизм в отношении доллара как мировой валюты. И процесс медленного, но все-таки вытеснения доллара из золотовалютных резервов многих стран происходит. Хотя доллар по-прежнему занимает там ведущие позиции, увеличивается доля других валют. В первую очередь евро. Страны пытаются диверсифицировать обращение валют, не полагаться в расчетах только лишь на доллар».

Кроме того, как пояснил экономист, и Китай, и Россия хотят укрепить роль своих, национальных валют во взаимных расчетах.

Напомним, как сообщалось ранее, «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка РФ и ФТС РФ сообщили, что I квартале 2020 года национальная валюта США заняла лишь 46% российско-китайского торгового оборота.