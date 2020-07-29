Москва, 29 июля, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» вступит в эксплуатацию до конца 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя отказ Газпрома от трубоукладчика «Академик Черский».

Gazprom.ru Северный Поток-2

«В этом случае транзит газа через Украину и даже, возможно, Белоруссию в 2021 году будет прекращен. Газпром обезопасит себя от рисков, а транзитные страны потеряют значительную часть доходов.

Новость нейтральная для котировок акций Газпрома». Однако, если у Газпрома всё получится, ближе к Новому году и биржа начнет отыгрывать данный результат.

Оператором строительства «Северного потока — 2» является принадлежащая «Газпрому» компании Nord Stream 2. Ей осталось достроить около 6% газопровода, участок, расположенный в морских водах Дании», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпрому больше не принадлежит единственный трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток — 2».

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