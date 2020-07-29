Сухум, 29 июля, 2020, 12:51 — ИА Регнум. Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил России проведут на горных полигонах Абхазии массовые учебные стрельбы. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба ЮВО.

Mil.ru Учения в ЮВО

По данным военного ведомства, более 500 российских военнослужащих совершат полевой выход, в котором отработают более 200 различных огневых задач. В стрельбах планируется задействовать системы «Град», а также различные виды гаубиц, противотанковых комплексов и других видов артиллерийского вооружения.

«Артиллеристам предстоит решить огневые задачи с боевой стрельбой прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением различных типов боеприпасов по одиночным и групповым целям», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в ноябре 2014 года Россия и Абхазия подписали соглашение об объединенной группировке войск вооруженных сил на абхазской территории для отражения возможной агрессии со стороны.