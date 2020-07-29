Оренбург, 29 июля, 2020, 12:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 29 июля, референс-центр подтвердил 108 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным ведомства, ежесуточный прирос случаев заражения составил 1,62, а коэффициент распространения — 0,97. Стоит отметить, последний показатель держится на одном уровне уже пятый день.

С начала пандемии в регионе выявлено 6 702 носителя SARS-CoV-2. Выздоровели 5 117 пациентов. От COVID-19 скончались 44 человека. В одном селе Ташлинского района и семи селах Первомайского района продолжает действовать карантин из-за неблагополучной эпидситуации.