Москва, 29 июля, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Промышленное производство разработанной научным центром «Вектор» вакцины от коронавируса начнётся в конце 2020 — начале 2021 года, сообщил 29 июля один из разработчиков препарата Ильназ Иматдинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Он отметил, что после регистрации вакцинных препаратов индустриальные партнёры готовы наладить промышленный выпуск.

«Если я не ошибаюсь, это либо уже конец этого года, либо начало следующего», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу рекрутингового агентства Superjob.ru, если в России появится вакцина, то прививку от коронавируса готовы сделать 17% граждан, скорее готовы 29%

Отметим, вакцина от коронавируса, разработанная в национальном исследовательском центре им. Н. Ф. Гамалеи, может поступить в оборот с 15 августа.

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