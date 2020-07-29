Названы сроки начала массового выпуска вакцины от коронавируса
Москва, 29 июля, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Промышленное производство разработанной научным центром «Вектор» вакцины от коронавируса начнётся в конце 2020 — начале 2021 года, сообщил 29 июля один из разработчиков препарата Ильназ Иматдинов.
Он отметил, что после регистрации вакцинных препаратов индустриальные партнёры готовы наладить промышленный выпуск.
«Если я не ошибаюсь, это либо уже конец этого года, либо начало следующего», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу рекрутингового агентства Superjob.ru, если в России появится вакцина, то прививку от коронавируса готовы сделать 17% граждан, скорее готовы 29%
Отметим, вакцина от коронавируса, разработанная в национальном исследовательском центре им. Н. Ф. Гамалеи, может поступить в оборот с 15 августа.
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