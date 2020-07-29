Москва, 29 июля, 2020, 12:30 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует выпустить на российский авторынок кроссовер Tharu, являющийся по своей сути копией Skoda Karoq. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

nadeem1991 Volkswagen

Этот немецкий кроссовер был официально представлен в КНР еще в 2018 году. В модельном ряду он располагается на ступеньку ниже модели Tiguan. До недавнего времени авто продавалось исключительно на китайском рынке. Однако теперь автопроизводитель решил расширить географию продаж кроссовера Tharu.

По данным журналистов портала, кроссовер не только будет продаваться в России, но и собираться. Также производство авто компания может начать в Мексике и Аргентине.

Кроссовер Tharu в Китае продаётся с бензиновым турбированным мотором рабочим объёмом 1,4 л и производительностью 150 «лошадей». Двигатель работает с 7-скоростным «роботом» с двумя «сухими» сцеплениями.

Китайским покупателям также доступна модель с двухлитровым агрегатом максимальной мощностью 186 л. с. Этот мотор тоже сочетается с 7-скоростным «роботом», но с «мокрыми» сцеплениями.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне текущего года автолюбители России приобрели 7553 новые машины Volkswagen — на 20% меньше, чем годом ранее.

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