Киев, 29 июля, 2020, 12:30 — ИА Регнум. Киев гарантирует соблюдение перемирия в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 29 июля во время общения с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы будем делать всё, чтобы сохранить перемирие. Мы это делаем не на 99%, а на 100%», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в Донбассе фиксируются одиночные выстрелы и пообещал, что боевики ВСУ будут открывать огонь только в случае серьёзного обстрела.

«Можем ли мы сказать, что нет никаких одиночных выстрелов? Нет, они есть, они существуют. Потому что это 410 км разграничительной временной линии, и проконтролировать всё очень сложно», — заявил президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский допустил, что преемником бывшего президента Украины Леонида Кучмы на посту руководителя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе может стать другой экс-президент страны Леонид Кравчук.