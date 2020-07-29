Волхов, Ленинградская область, 29 июля, 2020, 12:29 — ИА Регнум. В Ленинградской области прошли обыски в доме цыганского барона, после того как полиция задержала его соотечественницу по подозрению в кражах у доверчивых пенсионерок. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО В Ленобласти задержали цыганку после краж у пенсионерок

По оперативной информации, представительница кочевого народа проникала в квартиры пожилых людей под видом электрика и, всячески отвлекая своих жертв, похищала их накопления.

Как уточнили в ведомстве, на текущий момент установлена причастность задержанной как минимум к трем кражам. Жертвами преступлений стали 85-летняя жительница города Пикалево и две женщины из города Тихвина, 83 и 84 лет. Преступления были совершены 18 марта, 22 и 23 июля текущего года. Общая сумма похищенного составила более полумиллиона рублей.

По оперативной информации, злоумышленница «работала» по одной и той же схеме: под видом электрика заходила в квартиры потерпевших, проверяла розетки, использовав при этом то фонарик, то телефон, имитируя прибор для измерения напряжения. Посетительница заверяла пожилых людей, что у них есть переплата по квитанциям, а она пришла, чтобы выплатить положенную компенсацию.

В какой-то момент женщина доставала купюру номиналом пять тысяч рублей и просила сдачу, а как только видела, где бабушки хранят наличные, просила потерпевших выйти из комнаты и посмотреть розетку, после чего похищала найденные деньги и скрывалась. По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

Около полудня 28 июля по месту жительства в городе Волхов была задержана 44-летняя ранее неоднократно судимая за кражи женщина. Ее также заподозрили в совершении серии краж у пенсионеров.

Задержать злоумышленницу удалось около полудня 28 июля по месту ее проживания в городе Волохов. В ходе обыска дома было обнаружено и изъято: четыре ноутбука, 11 мобильных телефонов, устройство, внешне схожее с устройством для подавления сигнала, записная книжка, штык-нож с металлическими ножнами от карабина, резиновая палка с поперечной рукояткой.

«По сведениям сотрудников уголовного розыска, подозреваемая является представительницей кочевого народа. Для проверки на причастность к противоправным действиям доставили в полицию четырех ее сородичей, в возрасте от 23 до 43 лет, проживающих вместе с подозреваемой, — уточнили в ведомстве. — Старший из них, по данным полиции, является негласным лидером одной из общин указанного кочевого народа»

С задержанными была проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения противоправных действий, в том числе в отношении социально незащищенных слоев населения. Подозреваемая же была задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, в настоящий момент решается вопрос о заключении ее под стражу.

Полиция продолжает работу по установлению всех эпизодов преступлений подозреваемой и просит пострадавших от противоправных действий данной гражданки обращаться в полицию по телефону +7921−932−14−47, а также 02 или 112.