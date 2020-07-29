Калуга, 29 июля, 2020, 12:16 — ИА Регнум. Положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены в Калужской области у 22 человек за последние сутки, сообщает 29 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 179 положительных результатов тестов. 1 тыс. 257 человек находятся на лечении, 5 тыс. 866 человек выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (334), в Обнинске (161), в Боровском районе (127), Малоярославецком районе (105), в Жуковском районе (84) и в Козельском районе (70).