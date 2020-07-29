Калуга, 29 июля, 2020, 12:12 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Калуга» им. К. Э. Циолковского выбран основным аэродромом базирования компании «Русские вертолётные системы», сообщила 29 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского аэропорта Елена Галанова.

Kif.aero Международный аэропорт «Калуга» им. К. Э. Циолковского/

По её словам, компания «Русские вертолетные системы» входит в число ведущих отечественных операторов санитарной авиации и крупнейший в России коммерческий эксплуатант вертолётов «Ансат». В рамках национального проекта «Здравоохранение» вертолёты «РВС» осуществляют медицинскую эвакуацию граждан в 11 субъектах Российской Федерации. За три года вертолетами компании было эвакуировано около 6 тыс. пациентов. В планах компании начать чартерные перевозки на воздушных судах разных классов из Москвы в Калугу.

Основу авиапарка компании составляют вертолёты Ми-8АМТ/МТВ, «Ансат», новейший Ми-38 с салоном повышенной комфортности, а также AW139, AW109 и Robinson R-44. 5 августа новейший отечественный вертолет Ми-38 со специалистами компании на борту совершит перелёт из Москвы в Калугу для теста нового маршрута. Время в полёте составит около 40 минут.

«Международный аэропорт в Калуге сертифицирован для приёма и обслуживания вертолетов всех видов. На территории калужского аэродрома располагаются специальная вертолётная площадка, ангар для хранения и обслуживания воздушных судов и собственный топливозаправочный комплекс», — сказала Елена Галанова.