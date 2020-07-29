Пекин, 29 июля, 2020, 11:56 — ИА Регнум. Свой протест, по которому уже сделано представление, выразил Китай Евросоюзу, ввиду вмешательства Брюсселя во внутренние дела Гонконга. Об этом 29 июля сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Официальный представитель китайского МИД напомнил, что Гонконг является специальным административным районом КНР и потому связанные с ним вопросы имеют отношение только ко внутренней китайской политике и в них не имею право вмешиваться иностранные государства или организации.

«Действия ЕС нарушили основополагающий принцип международных отношений по невмешательству во внутренние дела других государств. Китай выражает решительный протест и уже сделал представление ЕС», — заявил Вэньбинь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Евросоюза провел утверждение выводов в отношении вступившего 30 июня текущего года в Гонконге в силу закона о защите национальной безопасности. В последних власти Китая призывают до конца года пересмотреть данный закон и сообщается о подготовленных ответных мерах в различных областях.

Напомним, закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный Всекитайским собрание народных представителей, вступил в силу 30 июня. В нем указаны правила предотвращения, пресечения и наказания, совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, в том числе сепаратистская деятельность, вступление в сговор с другими государствами или находящимися за границей силами, с целью поставить под угрозу национальную безопасность и пр.