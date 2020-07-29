Бали, Индонезия, 29 июля, 2020, 11:35 — ИА Регнум. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Вишнутама Кусубандио заявил, что остров Бали готовится к выполнению всех медицинских протоколов после запланированного открытия туристического сектора на Бали после 31 июля 2020 года, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

Известно, что сектор туризма на Бали должен быть в состоянии обеспечить санитарный протокол, насколько это возможно, чтобы создать чувство доверия у туристов, которые приедут на остров.

«Мы вместе с другими министерствами и ведомствами продолжаем стремиться оказывать различную дополнительную помощь туристическому бизнесу в будущем», — заявил Вишнутама Кусубандио.

Напомним, 9 июля 2020 года правительство провинции Бали начало постепенно восстанавливать экономическую активность жителей острова, за исключением сфер образования и туризма. С 31 июля 2020 года индонезийские туристы смогут отправиться на остров Бали, а с 11 сентября иностранные туристы смогут приехать на остров.