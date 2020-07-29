Барнаул, 29 июля, 2020, 11:34 — ИА Регнум. К неутешительному выводу пришли специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК), проанализировав структуру просроченной задолженности потребителей Барнаула и Рубцовска за тепло и горячую воду: пандемия и временная отмена взыскания штрафов и пени за неоплату коммунальных услуг негативно отразились на платежной дисциплине. Подробности сообщает официальный сайт СГК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Например, в Барнауле долг юридических лиц в сравнении с первым полугодием 2019 года увеличился на 30,2%, а населения — на 6,2%. В Рубцовске ситуация чуть хуже: рост задолженности составил 33,9% и 27,8% в каждой категории потребителей соответственно.

«Сейчас просроченный долг всех категорий потребителей перед СГК в Барнауле перевалил за 1,5 млрд рублей. Для сравнения: именно столько компания в этом году вкладывает в ремонт и перекладку более чем 32 км тепловых сетей и ремонт оборудования в краевом центре. В Рубцовске задолженность превышает 244 млн рублей, что также соразмерно с затратами компании на ремонт Южной тепловой станции, котельных и теплосетей в 2020 году», — поясняют энергетики.

Уже известно, что с июня 2020 г. СГК на 20% увеличила количество подаваемых исков по взысканию задолженности в Барнауле и Рубцовске. В дальнейшем компания будет усиливать исковую работу с должниками.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель и май в России были нерабочими. Регионы ушли на самоизоляцию, многие предприятия не работали, школьники и студенты были отправлены на дистанционное обучение.