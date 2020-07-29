Москва, 29 июля, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузовика. Об этом 29 июля сообщается на сайте надзорного ведомства.

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Отмечается, что на место ДТП выехал прокурор Юго-Восточного административного округа столицы Роман Никифоров. В ходе проверки будет изучаться соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля «Газель» в юго-восточной части Москвы один человек погиб и ещё семеро пострадали.

Одна погибшая — женщина в возрасте от 30 до 35 лет — и четверо пострадавших находились в автобусе, и ещё трое пострадавших — в «Газели».

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