Уфа, 29 июля, 2020, 11:35 — ИА Регнум. 114 школьников сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) в текущем году на 100 баллов в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Алексей Колчин ИА REGNUM ЕГЭ

По сообщению пресс-службы ведомства, 33 участника ЕГЭ по химии набрали 100 баллов. В числе лидеров ЕГЭ по русскому языку — 25 стобальников и ЕГЭ по физике — 19 человек сдали на «отлично».

Отмечается, что высший балл по информатике набрали 10 участников ЕГЭ, еще по 8 человек сдали на «отлично» математику и историю. По географии определились семь стобальников и три — по литературе.

Сообщается, что в текущем году в сравнении с прошлым годом вырос средний бал. Так, ЕГЭ по по физике — с 57,2 до 57,8, литературе — с 56,1 до 58,1, по русскому языку — с 67,2 до 70,4, по географии вырос с 61,7 до 63,8, по истории с 56,4 до 56,5.

Ожидаются результаты ЕГЭ по биологии и иностранным языкам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по данным министерства образования и науки Башкирии один человек сдал ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов.