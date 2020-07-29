Козельск, Калужская область, 29 июля, 2020, 11:31 — ИА Регнум. В Козельске 28 июля вечером 12-летний мальчик сбил на мопеде Alpha 82-летнюю женщина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

Гибдд.рф/r/40 Место дорожного происшествия

Пенсионерка шла в попутном направлении по краю проезжей части дороги на улице Куйбышева, Женщина получила серьёзные травмы и была госпитализирована.

В настоящее время сотрудникам ГИБДД выясняют, как ребёнок в позднее время оказался за рулём транспортного средства.