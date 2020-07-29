Киев, 29 июля, 2020, 11:19 — ИА Регнум. Возле здания Верховной рады Украины провалился асфальт, сообщили 29 июля коммунальные службы Печерского района Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Отмечается, что дорожное покрытие на улице Грушевского в центре столицы Украины разрушилось вследствие прорыва трубопровода под проезжей частью, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент планируются ремонтные работы.

Также на улице Грушевского находится здание правительства Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в Киеве сейчас постоянно происходят серьезные аварии городской инфраструктуры. Например, вечером 27 июля произошла авария на ТЭЦ-5 Киева, в результате которой в целом ряде районов столицы Украины наблюдались серьезные перебои с электроснабжением, возникла угроза аварийной ситуации в метро.