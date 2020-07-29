Барнаул, 29 июля, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Вакцина от коронавируса — это просто информационный символ, его применяют для того, чтобы успокоить общественное мнение. Так считает алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что уже в августе в гражданский оборот может поступить препарат, разработанный в Национальном исследовательском центре им. Н. Ф. Гамалеи, он также отметил:

Борьба с коронавирусом. Лаборатория в Австрии

«Не секрет, что разработка любой вакцины требует годы. Тем не менее в экстренных ситуациях предлагается запустить параллельно разработки и по сути испытания. Особенность только в том, что это ИСПЫТАНИЕ и делается оно с СОГЛАСИЯ пациента. Другое дело, что добровольцу должны платить деньги и страховать. А в данном случае просто делаются громкие заявления, чтобы успокоить общественное мнение магическим словом «ВАКЦИНА».

Но ведь никто не знает — а насколько прочный будет иммунитет. Это опять потребует годы наблюдений. Поэтому слово «ВАКЦИНА» сегодня — это просто информационный символ, который вроде бы звучит громко для общественности, но ничего не несет содержательного для экспертов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник сообщило, что вакцина от коронавируса, разработанная в Национальном исследовательском центре им. Н. Ф. Гамалеи, может поступить в гражданский оборот уже с 15 августа.