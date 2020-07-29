София, 29 июля, 2020, 11:20 — ИА Регнум. Болгарская компания «Булгартрансгаз» закончила чинить газопровод, проходящий в районе населенного пункта Кулата у границы с Грецией. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба компании.

Bnews.kz Газовый транзит

«После аварии 27 июля группа «Булгартрансгаз» отремонтировала магистральный трубопровод из республики Болгарии в Греческую республику в районе (населенного пункта) Кулат», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что в настоящий момент поставки газа в Грецию возобновлены и подчеркивается, что все заявки на газ будут выполнены в полном объеме, как из Болгарии в Грецию, так и в обратном направлении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что произошла авария на болгарско-греческом газопроводе в районе населенного пункта Кулата у границы с Грецией, когда местными жителями был отмечен хлопок, после которого на компрессорной станции произошло резкое падение давления в газопроводе.