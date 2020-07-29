Ульяновск, 29 июля, 2020, 11:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки выявлено 104 носителя коронавируса, смертельных исходов не зарегистрировано. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 29 июля, в Ульяновской области с начала пандемии коронавируса официально подтверждено 8885 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 104.

Переболели COVID-19 в Ульяновской области 6172 пациента, в том числе за сутки выздоровление зарегистрировано у 135 человек. Продолжает лечение 2641 пациент с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет, всего умерли 72 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские врачи предупреждали, что жители области, которые не соблюдают безопасную дистанцию и масочно-перчаточный режим, «очень серьезно рискуют», так как новая коронавирусная инфекция сопровождается «набором самых разнообразных симптомов», в том числе у людей с хроническими заболеваниями «последствия могут быть самыми серьезными». В частности, от рубцевания легочной ткани и отказа почек до воспаления сердечной мышцы, аритмии, повреждения печени, когнитивных нарушений, психозов и многого другого.