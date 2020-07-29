Тбилиси, 29 июля, 2020, 11:22 — ИА Регнум. Жители двенадцати сёл Грузии оказались отрезанными от внешнего мира из-за того, что ливень нанес сильный ущерб местной инфраструктуре. Об этом 29 июля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

(сс) George Hodan Ливень

По данным журналистов, в Онском муниципалитете края Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия потоки воды снесли часть моста и размыли автомобильную дорогу. Есть информация, что несколько человек «застряли из-за стихии», спасатели стараются их вызволить.

В пресс-службе правительства Грузии сообщили, что премьер-министр страны Георгий Гахария дал поручение членам правительства оценить обстановку на месте. Он отправил в пострадавший от стихии регион своего советника по вопросам регионального развития Созара Субари, руководителя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Темура Мгебришвили и других ответственных лиц.

Они должны принять меры, чтобы оказание помощи населению было организовано как можно скорее.

Ливень прошел по ряду районов Грузии в ночь на 29 июля. Из-за него также подтопило ряд улиц в Кутаиси.