Киев, 29 июля, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Принятие закона о всенародном референдуме может быть «достаточно опасным» для Украины, заявил социолог Андрей Быченко в интервью изданию «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Материал опубликован сегодня, 29 июля.

Эксперт заявил, что в нынешних условиях на референдумах возможны манипулятивные вопросы, что приведет к непредсказуемым результатам для страны в целом.

«Референдум — это очень хорошая форма прямой демократии… при условии, что избиратель действительно выражает свое отношение в том вопросе, который он понимает. Когда задается манипулятивный вопрос, мы можем получить ситуацию, когда значительная часть людей, которые проголосовали, думала, что голосовала за совсем другое», — заявил эксперт.

Быченко подчеркнул, что в соответствующем законопроекте о референдуме, над которым сейчас идет работа, нет никаких предохранителей от манипулятивных вопросов.

«Технически это очень трудно обеспечить, а без этого референдум может быть очень вредным», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что 18 июня Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный на рассмотрение парламента президентом Зеленским. В июле Венецианская комиссия опубликовала заключение по законопроекту, заявив, что в целом поддерживает документ, но порядка десяти норм нуждается в уточнении. Голосование законопроекта Радой во втором чтении ожидается в сентябре.

Также отметим, что в законе о продаже земли содержится норма, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на всенародном референдуме.