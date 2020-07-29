Иркутск, 29 июля, 2020, 10:59 — ИА Регнум. Байкальская природоохранная прокуратура добивается сноса гостевого дома «Байкальская нерпа». Как сообщает сайт надзорного ведомства, речь идёт о трёх гостиничных зданиях, незаконно построенных в границах национального парка «Прибайкальский» (Иркутская область). Соответствующие исковые требования решением Иркутского районного суда уже удовлетворены, но срок подачи апелляции ещё не истёк.

Baikalproc.ru Удовлетворены исковые требования о сносе гостевого дома «Байкальская нерпа»

«Объекты построены отсутствие положительных заключений государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, надлежащих разрешений на строительство. Указанное свидетельствует о том, что оценка воздействия на окружающую среду со стороны компетентных органов дана не была, что не позволяет отследить степень негативного воздействия гостевого дома на ценную природу», — поясняют прокуроры

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году самыми частыми гостями на Байкале стали граждане Китая. Именно им в основном принадлежат незаконные гостиницы и турбазы, возведённые под видом жилых домов. Обслуживают они исключительно своих соотечественников. «Серый» туризм процветает даже в период пандемии коронавируса.