Прокуратура добивается сноса гостиницы, незаконно построенной на Байкале
Иркутск, 29 июля, 2020, 10:59 — ИА Регнум. Байкальская природоохранная прокуратура добивается сноса гостевого дома «Байкальская нерпа». Как сообщает сайт надзорного ведомства, речь идёт о трёх гостиничных зданиях, незаконно построенных в границах национального парка «Прибайкальский» (Иркутская область). Соответствующие исковые требования решением Иркутского районного суда уже удовлетворены, но срок подачи апелляции ещё не истёк.
«Объекты построены отсутствие положительных заключений государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, надлежащих разрешений на строительство. Указанное свидетельствует о том, что оценка воздействия на окружающую среду со стороны компетентных органов дана не была, что не позволяет отследить степень негативного воздействия гостевого дома на ценную природу», — поясняют прокуроры
Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году самыми частыми гостями на Байкале стали граждане Китая. Именно им в основном принадлежат незаконные гостиницы и турбазы, возведённые под видом жилых домов. Обслуживают они исключительно своих соотечественников. «Серый» туризм процветает даже в период пандемии коронавируса.