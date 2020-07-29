Ярославль, 29 июля, 2020, 10:54 — ИА Регнум. В Ярославской области еще два человека скончалось от COVID-19. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Как уточнил региональный штаб, умерли две женщины — 1969 и 1993 годов рождения.

Общее число умерших от болезни в регионе за время пандемии по официальным данным составило 27 человек. За минувшие сутки коронавирус выявлен еще у 39 жителей Ярославской области, выздоровели 35 человек.

Общее число заболевших составило 5955, выздоровевших — 5269.