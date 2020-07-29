Москва, 29 июля, 2020, 10:52 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 5475 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 июля сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи выявили в 84 регионах РФ. Лидирует Москва — 671 случай. Далее следуют Свердловская область — 223, ХМАО — 173, Петербург — 165, Иркутская область — 159, Мурманская область — 156, Нижегородская область — 154.

Всего в РФ выявили 828 990 случаев заражения коронавирусом.