Омск, 29 июля, 2020, 10:47 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха возбуждено в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в областном следственном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Уточняется, что дело возбуждено по представленным прокуратурой материалам по факту загрязнения воздуха вредными выбросами в результате деятельности асфальтового завода, расположенного в омском посёлке Горячий Ключ (ч. 1 ст. 251 УК РФ).

По версии следствия, индивидуальный предприниматель занимался изготовлением асфальтобетонной смеси. В 2019—2020 годах при осуществлении указанной деятельности «были допущены грубые нарушения требований природоохранного законодательства». Это привело к загрязнению воздуха бензапиреном, оксидом углерода и другими веществами, создав угрозу здоровью граждан.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Москвы с 30 марта по 30 апреля снизилась концентрация загрязняющих веществ.

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