Ярославль, 29 июля, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В Ярославле нет денег на оплату воды и электричества в полном объёме для фонтанов в центре города. Об этом сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Фонтан в Ярославле

Жители и туристы заметили, что зачастую фонтаны в центре не работают. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году несколько фонтанов были переданы от областного «Ярославльводоканала» муниципальному предприятию «Ремонт и обслуживание гидросистем», которое обслуживает ливневую канализацию. Теперь музыкальные фонтаны на Стрелке, построенные к Тысячелетию Ярославля, включают только по выходным.

«При передаче фонтанов от Водоканала к «РиОГСу» в бюджете организации не было предусмотрено средств. В настоящий момент удалось изыскать средства на оплату работы фонтанов в таком режиме, а также на оплату сотрудников для производства работ по содержанию и необходимому ремонту фонтанов. На сегодняшний день проведено полное обслуживание и очистк трёх фонтанов: на Стрелке, у здания правительства и в Демидовском сквере. Профилактические работы проводятся на фонтане у ТЮЗа. Также сейчас предпринимаются усилия найти дополнительные средства, чтобы обеспечить работу фонтанов в полном объёме», — сообщили в мэрии Ярославля.

Стоит отметить, что «РиОГС» не зарабатывает деньги, а получает их в виде субсидии из городского бюджета.