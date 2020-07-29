Калуга, 29 июля, 2020, 10:43 — ИА Регнум. В Калужской области поднялись тарифы на проезд по скоростной автодороге М-3 «Украина», сообщает 29 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу компании «Автодор — Платные Дороги».

Avtodor-tr.ru На скоростной автодороге М-3 «Украина» возросли тарифы

Стоимость проезда повышена по всем ценовым категориям в связи с возросшей нагрузкой на дорогу. Временные границы действия дневного и ночного тарифов переносятся на час назад. Расчёт дневного тарифа будет идти не с 7:00, как ранее, а с 6:00. Стоимость проезда по первому участку автодороги М-3 «Украина» с 124 до 154 км составляет от 40 до 210 рублей в зависимости от времени суток, дня недели и габаритов машины, а на участке от 154 до 194 км — от 60 до 340 рублей. Действие сезонного тарифа продлится до 31 октября 2020 года.

Одновременно сезонные тарифы также введены на федеральных трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева».