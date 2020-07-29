Киев, 29 июля, 2020, 10:35 — ИА Регнум. Средняя номинальная зарплата на Украине за июнь 2020 г. составила 11.579 грн (порядка 420 долларов), сообщила 29 июля украинская государственная служба статистики.

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Ведомство отмечает, что это в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы в стране (4723 грн), передает корреспондент ИА REGNUM.

Также отмечается, что по сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 9,8%, а относительно июня 2019 увеличился на 7,4%.

Также госстат сообщает, что наибольшая средняя номинальная зарплата за прошлый месяц на Украине была у работников сферы финансовой и страховой деятельности — в среднем 19.324 грн; далее следует отрасль информации и телекоммуникаций (18.926 грн) и государственное управление и оборона (16.386 грн).

ИА REGNUM напоминает, что в начале июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год — сначала до 5 тыс. грн, потом до 6 тыс. и 6,5 тыс. грн. По словам премьера, увеличение минимальной заработной платы будет стимулировать потребительский спрос.