Барнаул, 29 июля, 2020, 10:09 — ИА Регнум. Любопытную информацию обнародовали власти Алтайского края по поводу состояния дел в предпринимательской сфере в связи с произошедшим кризисом, вызванным мировой эпидемией коронавируса. Оказалось, что в потребительской сфере прекратили деятельность только 73 объекта из 24,8 тысячи объектов, действующих в регионе.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Объявление на дверях закрывшегося на карантин ресторана на проспекте Красноармейский в Барнауле

«По состоянию на 10 июля в крае зарегистрировано 79,3 тыс. субъектов предпринимательства с приростом на 739 юридических лиц и на 794 индивидуальных предпринимателя к январю 2020 года. Сохранению стабильности в сфере предпринимательства в значительной степени способствуют дополнительные меры поддержки, принимаемые федеральными и региональными органами власти. Кроме того, положительный эффект на состояние сектора дает реализация мероприятий национального проекта в сфере предпринимательства», — заверили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Там же отметили, что из федеральных мер поддержки наиболее востребованными бизнесом стали субсидии на выплату заработных плат сотрудникам компаний и предпринимателям (выплачен 1,1 млрд. рублей) и льготные кредиты, (их выдано 5 млрд рублей).

Чиновники также заявили, что 23,7 тыс. хозяйствующих субъектов с численностью занятых порядка 75 тыс. человек сферы предпринимательства региона уже осуществляют деятельность в отраслях, которые признаны наиболее пострадавшими в результате распространения новой коронавирусной инфекции. И только около 7% субъектов малого и среднего бизнеса края все еще находятся под действием ограничительных мер.

К последним, в частности, относятся рестораторы. Недавно они обратились к губернатору Виктору Томенко с претензией.

«Везде в государственных учреждениях работают столовые, а чем у них безопаснее, чем в помещениях ресторанов? Везде толпы людей: в торговых центрах, парках, транспорте, 90% работников офисов вышли на повседневные рабочие места. А мы вынуждены выживать, хотя сфера цивилизованного общепита всегда была и остаётся одной из самых ответственных по части соблюдения чистоты и гигиены», — сказано открыто в обращении алтайского предпринимателя Ливи Данелии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемии коронавируса весь апрель и начало мая в России были объявлены нерабочими. Регионы ушли в самоизоляцию, многие предприятия малого бизнеса были вынуждены закрыться. С этого времени правительство реализовывает несколько пакетов мер поддержки бизнеса, граждан и экономики в целом.