Калуга, 29 июля, 2020, 10:05 — ИА Регнум. В Калужской области 26 выпускников набрали максимальные 100 баллов по итогам сдачи предметов Единого государственного экзамена в 2020 году, сообщили 29 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Наиболее востребованный предмет среди выпускников области — обществознание в этом году сдавали почти три тысячи школьников. Восемь человек из Калуги, Дзержинского и Людиновского районов сдали экзамен на 100 баллов, 140 человек преодолели планку в 90 баллов. Более 700 человек сдавали химию. Два выпускника из Калуги и Жиздринского района набрали максимальные 100 баллов, а более 90 баллов смогли получить 15 выпускников.

«Несмотря на пандемию, кампания по сдаче ЕГЭ прошла в Калужской области успешно. В этом году ЕГЭ сдавали 5073 человека. Участники единого госэкзамена протестировали свои знания по русскому языку, математике, географии, биологии и другим предметам. Несмотря на то, что часть учебного года прошла в дистанционном формате, на качестве знаний выпускников это не сказалось. Итоги ЕГЭ 2020 соответствуют средним многолетним результатам единого госэкзамена выпускников области», — заявил министр образования и науки региона Александр Аникеев в видеообращении в социальной сети. Глава образовательного ведомства области поблагодарил всех, кто принимал участие в организации Единого государственного экзамена.